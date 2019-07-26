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Kasımpaşa, son 5 sezonda kasasını doldurdu

- Lacivert-beyazlı kulüp, 2015-2016 sezonundan bu yana yaptığı oyuncu satışından 31 milyon avro gelir elde etti- Kasımpaşa, bu süreçte en fazla bonservis bedelini Mbaye Diagne ve Trezeguet'den kazandı

26 Temmuz 2019 Cuma 11:18
Kasımpaşa, son 5 sezonda kasasını doldurdu


İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Süper Lig ekibi Kasımpaşa, son 5 sezonda futbolcu satışından elde ettiği gelirle dikkati çekti.

Son olarak Mısırlı milli futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ı (Trezeguet) yaklaşık 10 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya gönderen lacivert-beyazlılar, 2015-2016 sezonundan bu yana oyuncu satışından önemli kazanç sağladı.

Kasımpaşa, oyuncuların transfer olduğu kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamalar ile Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verileri dikkate alındığında bu süreçte Ryan Babel, Ryan Donk, Özer Hurmacı, Eren Derdiyok, Mbaye Diagne, Samuel Eduok ve Trezeguet'nin satışından 31 milyon avroyu kasasına koydu.


- İlk büyük gelir Diagne'den


Kasımpaşa, oyuncu satışında ilk büyük gelirini Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin bonservisinden elde etti.

Golcü oyuncu, geçen sezonun devre arasında 10 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Kasımpaşa, satışından önemli bir kazanç sağladığı Diagne'yi 2017-2018 sezonunun devre arasında Çin'in Tianjin Teda takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.


- Trezeguet, değerini 5'e katladı


Kasımpaşa, 2 sezon önce kadrosuna kattığı Trezeguet'den büyük gelir elde etti.

Lacivert-beyazlı ekip, Mısırlı milli futbolcuyu 2017-2018 sezonu başında kiralık olarak renklerine bağladı.

Trezeguet'nin gösterdiği performanstan memnun kalan Kasımpaşa, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bonservisini Belçika'nın Anderlecht takımından 2 milyon avroya aldı.

Geçen sezon sergilediği performansla büyük takımların dikkatini çeken ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Trezeguet, tercihini İngiltere'den yana kullanarak 10 milyon avro bedelle Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer oldu.


- Son 5 sezonda yapılan oyuncu satışları


Kasımpaşa'nın son 5 sezonda sattığı oyunculardan elde ettiği bonservis gelirleri şöyle:

Futbolcu Gittiği kulüp Sezon Bonservis bedeli (avro)
Mbaye Diagne Galatasaray 2018-2019 10 milyon
Trezeguet Aston Villa 2019-2020 10 milyon
Eren Derdiyok Galatasaray 2016-2017 4 milyon
Ryan Babel El-Ain 2015-2016 2,5 milyon
Ryan Donk Galatasaray 2015-2016 2,5 milyon
Özer Hurmacı Trabzonspor 2015-2016 1,5 milyon
Samuel Eduok Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2018-2019 400 bin


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:18
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. SÜPER LİG
  4. transfer
  5. Trezeguet

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