Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
- Lacivert-beyazlı ekipte yeni transfer Stipe Perica da antrenmanda yer aldı27 Ocak 2019 Pazar 21:11
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Stipe Perica'nın da yer aldığı belirtildi.
Sakatlığı geçen Abdul Rahman Khalili'nin takımla çalışmalara katıldığı aktarılırken, sakatlığı süren Veysel Sarı'nın antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, kendi tesislerinde kampa girdi.
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