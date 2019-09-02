Kasımpaşa, Linnes’i kiraladı Kasımpaşa, transferin son gününde Galatasaray’dan Linnes’i bedelsiz olarak kiraladı.

Kasımpaşa, transferin son gününde Galatasaray’dan Linnes’i bedelsiz olarak kiraladı. Norveçli futbolcu Kasımpaşa’ya 1 yıllık imza atacak.

Kasımpaşa, Ricardo Quaresma transferinin ardından Galatasaray’dan Martin Linnes’i de kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran Norveçli oyuncu, Kasımpaşa ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kasımpaşa, Galatasaray’a kiralama ücreti ödemeyecek.

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