Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz: Bu takım nasip olursa şampiyonluğa gider

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Beşiktaş galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Hasan Hilmi Öksüz'ün açıklamaları:

''Maç 1-0'ken 4 gol olacağını hissetmiştim. Bu bir gönül meselesi, hissettik. Kasımpaşa bu sene iyi futbol oynuyor. Beşiktaş ve diğer büyükler bu sene kötü gidiyor. Biz daha iyi oynadık ve kazandık.

Galibiyet için sahaya çıkmıştık. Biz daha iyi olduğumuz için bugün maçı aldık.

Trezeguet kendisi özür diledi ve takıma katıldı. Bu konuyla alakalı 2 oyuncunun da sözleşmesini uzattık. İlk yarı bitmeden bir takım spekülasyonlar meydana gelmeye başladı. Bunların yanlış olduğunu herkes biliyor. Futbolcuyla görüşmeyi yeğlediler. Bu yanlış bir olaydır. Kendisi de özür diledi.

Sezon sonu bu oyuncular gidebilir. Bunlar şu anda Kasımpaşa'nın oyuncuları. Sözleşmeleri 3 yıl devam ediyor.

Suudi Arabistan'dan bir takım istedi. Oyuncuların sözleşmesinde herhangi bir opsiyon maddesi yok. 3 yıl daha Kasımpaşa'nın malı.

Başakşehir'in berabere kalmasıyla yukarıya doğru yaklaşmış oluyoruz. Büyük takımların ciddi transfer yapma şansı olmadığını da kamuoyu biliyor. Bu takım nasip olursa şampiyonluğa gider.

Devre arası transfer için arkadaşlarımız çalışıyor. Anlaşma olursa kamuoyu ile paylaşılır. Mustafa Denizli Türkiye'nin tartışılmayacak hocalarından biri. Bizim için ideal bir hocadır.''

(Sporx)