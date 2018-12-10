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Kasımpaşa, Kayserispor duvarına tosladı!

Süper Lig'de fırtına gibi esen Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, kendi sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:19
Kasımpaşa, Kayserispor duvarına tosladı!

Süper Ligin 15. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Chery, Deniz Türüç ve Mensah kaydetti.

Hafta içinde Kayserispor ile anlaşan Hikmet Karaman, takımıyla çıktığı ilk maçta 3 puan sevinci yaşadı.

Kasımpaşa 2 penaltı kaçırdı

Kasımpaşa'da maçın 37. dakikasında Mbaye Diagne, 69. dakikada ise Trezeguet penaltı atışından yararlanamadı.

Kasımpaşa'nın Senegalli oyuncusu Diagne, geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçının ardından Kayserispor karşısında da penaltı kaçırdı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:19
  1. Karaman
  2. Fenerbahçe
  3. Kasımpaşa
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Kayserispor
  6. Senegal

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