Kasımpaşa, Kayserispor duvarına tosladı!
Süper Lig'de fırtına gibi esen Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, kendi sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu.10 Aralık 2018 Pazartesi 22:19
Süper Ligin 15. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Chery, Deniz Türüç ve Mensah kaydetti.
Hafta içinde Kayserispor ile anlaşan Hikmet Karaman, takımıyla çıktığı ilk maçta 3 puan sevinci yaşadı.
Kasımpaşa 2 penaltı kaçırdı
Kasımpaşa'da maçın 37. dakikasında Mbaye Diagne, 69. dakikada ise Trezeguet penaltı atışından yararlanamadı.
Kasımpaşa'nın Senegalli oyuncusu Diagne, geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçının ardından Kayserispor karşısında da penaltı kaçırdı.
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