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Spor Kasımpaşa, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Kasımpaşa, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile 6 Şubat Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:16:00 -
Kasımpaşa, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki idmanda Çaykur Rizespor karşısında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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