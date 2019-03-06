Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı06 Mart 2019 Çarşamba 14:56
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmana, sakatlığı süren Josue Sa katılmadı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
YORUM YAZ