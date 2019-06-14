Kasımpaşa, Fernandes’i kadrosuna kattı Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, defans hattını Portekizli oyuncu Jorge Fernandes ile güçlendirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, defans hattını Portekizli oyuncu Jorge Fernandes ile güçlendirdi.

Kasımpaşa, Porto’dan 22 yaşındaki defans oyuncusu Jorge Fernandes’i bir yıllığına kiraladı. Fernandes, Kemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Emre Zengillli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın hazır bulunduğu imza töreninde satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı.

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