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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçına hazır

20 Ocak 2019 Pazar 20:34
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ritmik ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmaları sonrası Kasımpaşalı futbolcular, yarı sahada oynanan taktik maçla idmanı noktaladı.

Abdul Rahman Khalili takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmasına devam etti.

Hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, idmanın ardından kampa girdi.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 20:34
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