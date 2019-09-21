Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u konuk etti. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?21 Eylül 2019 Cumartesi 17:03
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u konuk etti. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'de 5. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. İşte, Kasımpaşa Antalyaspor maçının detayları!
Açılış Mustafa Pektemek’ten
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lik eşitlikle tamamlandı. 53. dakikada Mustafa Pektemek, Kasımpaşa adına gol kilidini açtı: 1-0.
60. dakikada Thiam farkı 2'ye çıkaran golü ağlarla buluşturdu: 2-0
Mücadelenin skorunu ise 80. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Thiam ilan etti: 3-0
YORUM YAZ