Kasımpaşa 3'te 3 yaptı!

Süper Ligin 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, 3-0'lık skorla kazandı.

Kasımpaşa, 31. dakikada İlhan Depe'nin asisti ve Samuel Eduok'un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Sivasspor'un baskısına karşın iyi savunma yapan ve etkili kontraataklar yapan Kasımpaşa, 79. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Diagne, 90+2'de bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Mbaye Diagne, attığı 2 golle bu sezon attığı gol sayısını 5'e yükseltti.

Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Sivasspor ise 3 puanda kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Demir Grup Sivasspor ise Akhisarspor deplasmanına gidecek.