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Kasımpaşa 3'te 3 yaptı!

Süper Ligin 3. haftasında Sivasspor'a konuk olan Kasımpaşa mücadeleden 3-0 üstün ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.

26 Ağustos 2018 Pazar 21:27
Kasımpaşa 3'te 3 yaptı!

Süper Ligin 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, 3-0'lık skorla kazandı.

Kasımpaşa, 31. dakikada İlhan Depe'nin asisti ve Samuel Eduok'un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Sivasspor'un baskısına karşın iyi savunma yapan ve etkili kontraataklar yapan Kasımpaşa, 79. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Diagne, 90+2'de bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Mbaye Diagne, attığı 2 golle bu sezon attığı gol sayısını 5'e yükseltti.

Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Sivasspor ise 3 puanda kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Demir Grup Sivasspor ise Akhisarspor deplasmanına gidecek.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 21:27
  1. Ankara
  2. Kasımpaşa
  3. Sivasspor

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