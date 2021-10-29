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Eğitim Kasım tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil hangi gün başlayacak?
Eğitim

Kasım tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil hangi gün başlayacak?

Ara tatil ne zaman bitecek? Öğrencilerin pek çoğu kasım ayında yapılacak olan ara tatili araştırmaya başladı. Peki, ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün? Ara tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-29 20:44:00 -
Kasım tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil hangi gün başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başladı. Kasım ayına kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci ara tatilin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Ara tatile ne kadar kaldı? Ara tatil ne gün başlıyor?

Kasım tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil hangi gün başlayacak?

Bir eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenciler iki ara tatil bin de yarıyıl tatili yapıyor. İlk ara tatil 15 Kasım Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Ancak okullar 12 Kasım Cuma kapanacak ve hafta sonlarıyla birlikte tatil 9 gün olacak. 19 Kasım ise Cuma gününe denk geliyor. 20-21 Kasım hafta sonu olduğu için öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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