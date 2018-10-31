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Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Cemal konsolosluğa gitmek istemedi

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı'nın konsolosluk ziyareti öncesindeendişeli olduğunu belirterek, "Konsolosluğa gitmek istemedi. Bunun riskli olacağını düşünüyordu. Orada yakalanıp gözaltına alınacağı ihtimalini düşünüyordu. Siyasi görüşlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyordu." ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:00
Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Cemal konsolosluğa gitmek istemedi

Suudi Arabistan'ınİstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteciCemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Cemal'in cesedinin nerede olduğunu hala bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yok. Hala cenaze töreni yapılmadı. Bu İslam'da kabul edilemez. Bu, bizim yerine getirmemiz gereken son görev." açıklamasında bulundu.

Cengiz, ABD'de yayın yapan ABC News kanalından Ian Pannel'in sorularını yanıtladı.

Kaşıkçı ile 6 ay önce bir konferansta tanışıp onunla röportaj yapmak istediğini, Suudi gazetecinin de bu teklifi kabul ettiğini belirten Cengiz, "Benim gibi bir araştırmacı için, böyle güçlü ve büyük bir gazeteci-yazarla iletişime geçmek onur ve gurur vericiydi. Aramızda hemen samimi bir diyalog başladı. Kibirden uzak, çok saygılı, kibar ve içten bir insandı. Kocaman bir kalbi vardı. Sevgi ve saygının ötesinde onurlu hissediyordum. Bunu büyük bir kendine güven hissi olarak adlandırabilirim." dedi.

'Konsolosluğu ilk ziyaretinde bunun riskli olacağını düşünüyordu'

Cengiz, resmi evlilik hazırlıklarının başlamasının ardından, Kaşıkçı'nın resmi belgeler için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna 28 Eylül'de ilk kez gittiğini söyledi.

Kaşıkçı'nın bu ziyarette endişeli olduğunu belirten Cengiz, "Konsolosluğa gitmek istemedi. Bunun riskli olacağını düşünüyordu. Orada yakalanıp gözaltına alınacağı ihtimalini düşünüyordu. Siyasi görüşlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyordu." ifadelerini kullandı.

Konsolosluğu ilk ziyaretinin ardından Kaşıkçı'nın bu endişelerden kurtulduğunu dile getiren Cengiz, "Konsolosluk çalışanlarının kendisine yönelik iyi davranışları ve misafirperverlikten dolayı çok memnundu." diye konuştu.

İlk ziyaretteki iyi izlenimin ardından, 2 Ekim'deki ikinci ziyaretlerinde bir tehlike hissetmediklerini ve alacakları resmi belgeyle artık hayatlarını birleştirebileceklerini düşündüklerini belirten Cengiz, birlikte gittikleri konsolosluk binasından Kaşıkçı'nın konsolosluktan uzun süre çıkmaması üzerine korkuya kapıldığını ancak öldürülme ihtimalini hiç aklına getirmediğini belirtti.

'Öldürüldüğüne inanmak istemedim'

Cengiz, Kaşıkçı'nın kaybolması ile Suudi Arabistan'ın gazetecinin öldürüldüğünü açıklamasının arasında geçen 17 günde, nişanlısının hala hayatta olduğunu umut ettiğini dile getirdi.

Bu süreçte basında, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip tarafından konsoloslukta öldürüldüğüne dair çıkan haberlerle korkularının arttığını ancak yine de buna inanmak istemediğini belirten Cengiz, "Suudi Arabistan hükümetinin, Suudi Arabistan'ın konsolosluğunda öldürüldüğünü ilan ettiği gün gerçek anlamda inandım öldürüldüğüne. Onun öncesinde öldürülmediğini düşünüyordum. Bekliyordum yani 'gelir' diyordum." ifadelerini kullandı.

'Cemal'in cesedinin nerede olduğunu hala bilmiyoruz'

Cengiz, "Cemal'in cesedinin nerede olduğunu hala bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yok. Hala cenaze töreni yapılmadı. Bu İslam'da kabul edilemez. Bu, bizim yerine getirmemiz gereken son görev." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'a da Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusundaki soruşturmanın güvenilir olmasını sağlama çağrısı yapan Cengiz, "ABD Başkanı bu konuya insanlık tarafından bakmalı ve bunu bir uluslararası trajedi olarak düşünmelidir. Bu bakış açısı, uluslararası siyaset ve diplomasiden önce gelmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Başsavcılık 'parçalanarak yok edildiğini' açıklamıştı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ınİstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamadı.

Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluğa özel bir infaz timi geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığı detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğü belirtilerek, "Kaşıkçı'nın cesedi, öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 21:00
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Hatice Cengiz

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş19 dk önce
    bu vahşeti yapanlar müslüman olamaz. müslüman kılığına girmiş şeytan yahudi arapları olur.
  • saddetinsaddetin28 dk önce
    sende bulamadun baska bir goca...yoksa gerekte kalmayacakti dilekce icin basvuruya...
  • HaticeHatice41 dk önce
    Goz gore gore koca bir devlet kendi vatandasini bogarak olduruyor sonrada parcalara ayiriyor belki cesedi parca parca gommuste olabilirler kemikleri yakmisda olebilirler ucaktan atmista olabiirler allahim dusununce boyle vahseti bir musluman ulkenin yapmasi kanima dokunuyor allahim uc ulkeden ayri ayri ucaklarla geliyor ucude musluman bir kisiyi nasil acimasizca yok ediyor sucu ne ve bu vahsete ne gerek vardi bir musluman olarak cok uzuluyorum ve icim aciyor
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