Kaşıkçı cinayetinin başrolündeki isim!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin Suudi Arabistan tarafından kabul edilmesinin ardından olayla bağlantılı soruşturma açılırken, özellikle istihbarat yapısı içerisinde bazı önemli isimlerin görevden alındığı açıklandı.

Görevden alınan isimler arasında Genel İstihbarat Başkanlığı Başkan Yardımcısı General Ahmet el Asiri ile Kraliyet Mahkemesi danışmanı Suud el Kahtani de yer alıyor.

Bu isimlerden özellikle Asiri, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a en yakın isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Asiri'nin Suudi Arabistan'ın güç dengeleri içerisinde bilinen bir isme dönüşmesi Mart 2015'te Yemen'de Husilere karşı askeri müdahalenin başlamasıyla oldu.

Savunma Bakanına yakınlaştı

Asiri, Yemen'deki operasyonu yürüten koalisyonun sözcülüğü görevini üstlendi. O dönemde Savunma Bakanı olan Prens Muhammed'in en yakın çalışma arkadaşlarından birine dönüştü.

Yemen'deki askeri müdahalede rol alan isimlerin büyük bir kısmı Suudi Arabistan'ın iktidar yapılanmasında bugün önemli yerlerde bulunuyor.

Anadili Arapçanın yanı sıra İngilizce ve Fransızcayı da akıcı şekilde konuşan General Asiri, özellikle Suudi Arabistan'ın Yemen'de sivil ile silahlı militanlar arasında ayrım gözetmeksizin hava operasyonları düzenlediği yönündeki iddialarla ilgili uluslararası basından gelen sorulara verdiği net yanıtlarla dikkatleri üzerine çekti.

Genel olarak sakin olması ve her türlü soruya yanıt vermesiyle bilinen Asiri, Mart 2017'de Londra'ya yaptığı ziyaret sırasında kendisine yumurta fırlatılması üzerine göstericilere el hareketi yapmıştı.

Bu olaydan kısa bir süre sonra da Suudi istihbarat servisinin iki numaralı ismi olarak atandı.

ABD ve Fransa'da askeri okullara gitti

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Muhayil adlı küçük bir köyde doğan 66 yaşındaki Asiri, orduya katılmasının ardından başarılı bir kariyere imza attı ve hızlı bir şekilde yükseldi.

Suudi Arabistan ordusuna bağlı Hava Savunma Kuvvetleri'nde 30 yıldan uzun süre görev yaptı ve tümgeneralliğe kadar yükseldi.

ABD'deki Sandhurst ve West Point ile Fransa'daki St Cyr gibi dünyanın en prestijli askeri okullarında eğitim aldı.

Kaşıkçı olayındaki rolü ne?

Asiri, kendi başına taktik kararlar alabilecek güce ve konuma sahip biri olarak gösteriliyor. Ancak Kaşıkçı olayındaki rolü henüz tam olarak bilinmiyor.

New York Times'da yer alan bir haberde, Asiri'nin Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilerek, sorgulanması için Veliaht Prensi Muhammed'den sözlü yetki aldığı öne sürüldü.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey Suudi bir yetkili de hükümetin yurt dışında yaşayan muhalif isimleri ülkeye geri getirmeyi amaçlayan bir girişim başlattığını ve Asiri'nin de bu kapsamda Kaşıkçı için 15 kişilik bir heyet oluşturduğunu söyledi.

Habere göre, Asiri, Londra'da birlikte çalıştıkları dönemden Kaşıkçı'yı tanıyan Kahtani'den yardım istedi ve Kahtani de ikna görüşmelerini yapmak üzere güvendiği danışmanlarından biri olan Mahir Mutreb'i görevlendirdi.

Aynı yetkili, gönderilen heyete İstanbul Başkonsolosluğu'nda Kaşıkçı'yı geri dönmeye ikna etmeleri, edemezlerse birkaç gün İstanbul dışındaki bir güvenli evde tutmaları ve bir kez sonuç alamamaları halinde de serbest bırakmaları talimatı verildiğini savundu.