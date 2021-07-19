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Dünya Kaşıkçı cinayetinde yeni bulgulara ulaşıldı
Dünya

Kaşıkçı cinayetinde yeni bulgulara ulaşıldı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni kanıtlara ulaşıldı. Medya kuruluşları tarafından yapılan araştırmalar Kaşıkçı cinayetinin öncesi ve sonrasında gazetecinin yakınlarının takip edildiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 01:13:00 - 2021-07-19 01:15:59
Kaşıkçı cinayetinde yeni bulgulara ulaşıldı

16 medya kuruluşunun açıkladığı raporda, Cemal Kaşıkçı ve yakınları İsrailli NSO Grup isimli şirket tarafından üretilen, "Pegasus" casus yazılımıyla takip edildi.

Araştırmalar Kaşıkcı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in telefonun da cinayetten günler sonra hacklendiğini ortaya koydu. Washington Post’un haberine göre, basına sızdırılan listede 50 bin kişinin telefon numarası yer alıyor.

Sızan bilgiler arasında 50'den fazla ülke ve 4 kıtaya yayılan numaralar arasında gazeteciler, şirket yöneticileri ve hatta devlet başkanları bulunuyor. NSO Grup daha önce, yazılımın, Kaşıkçı'yı öldürmekte kullanıldığı iddiaları reddetmiş ve sadece teröristleri takip etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

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