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“Kaşıkçı cinayeti Türkiye’yi güçlendirecek”

Ortadoğu uzmanları, İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı olayının, Türkiye’nin Ortadoğu’daki etkisini arttırarak, bölgedeki liderliği ele geçirmesine yol açacağı yorumunda bulunuyorlar.

03 Kasım 2018 Cumartesi 10:08
“Kaşıkçı cinayeti Türkiye’yi güçlendirecek”

Münübe Yılmaz

Uluslararası organizasyonlarrının ve basın kuruluşlarının Ortadoğu analistleri, kaybolduktan sonra İstabul'da öldürüldüğü ortaya çıkan Suudi gazeteci Kaşıkçı olayının, Türkiye’nin Ortadoğu’daki etkisini arttırarak, bölgedeki liderliği eline geçirmesine yol açacağı yorumunda bulunuyorlar. Türkiye’nin, özellikle cinayet sonrası izlediği stratejinin ve attığı adımların çok akıllıca olduğunu belirten Chatham House yöneticisi ve aynı zamanda Ortadoğu analisti olan Lina Khatib “Kaşıkçı olayı Erdoğan için, Suudi Arabistan üzerinde baskı yaratmak üzere adeta altın bir fırsattı” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin, Suudi Arabistan üzerindeki etkisini arttırarak, bölgedeki liderliği ele geçirebileceğinin altını çizen Khatib “ Kaşıkçı meselesi jeopolitik açıdan önemli bir kumardı. Fakat Türkiye bu kumarı çok profesyonelce oynadı” dedi. Başkan Erdoğan’ın, bu olayı Suudi Arabistan, BAE ve Mısır üçlüsünün bölgedeki etkisini azaltmak için iyi bir fırsat olarak gördüğünü vurgulayan Washington Enstitüsü Araştıma Merkezi yöneticisi Soner Cagaptay ise “Bu üç ülke Müslüman Kardeşleri destekleyen Erdoğan’ın politikalarına hep karşı çıktılar. Kaşıkçı cinayetinden sonra yaşananlardan ötürü Muhammed Bin Selman savunmasız kaldı” sözlerini sarfetti. Türkiye’nin Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Arabistan’ın ipini çok rahat kesebileceğini söyleyen analistler, Türkiye’nin Muhammed Bin Selman’ı açıkça suçlamasa da, baskı altında tutmaya devam edeceği ifadesinde bulundular.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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