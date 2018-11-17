0553 313 94 23

Kaşıkçı ailesi evlerinde taziyeleri kabul ediyor

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, evinde babası için taziyeleri kabul etti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:17
Kaşıkçı ailesi evlerinde taziyeleri kabul ediyor

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Cidde'de ailesinin yaşadığı evde taziyeler kabul edilmeye başlandı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere göre, Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, evinde babası için taziyeleri kabul ediyor.

Kayıtlarda, başsağlığı için taziye evine ziyaretlerin yapıldığı görülüyor. Gelenler arasında üst düzey yetkililerin olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Salah daha önce yaptığı açıklamada, babası için taziyelerin, cumadan pazar gününe kadar Cidde'deki evinde kabul edileceğini belirtmişti.

Cemal Kaşıkçı için dün Medine'deki Mescid-i Nebevi'de sabah namazını müteakip ve Mekke'deki Mescid-i Haram'da cuma namazını sonrası gıyabi cenaze namazları kılınmıştı.

Kaşıkçı ailesinin taziye ve gıyabi cenaze namazı açıklamaları, Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan'ın cinayet soruşturmasına ilişkin başkent Riyad'da önceki gün düzenlediği basın toplantısının ardından yapılmıştı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim'de giren ve Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedine halen ulaşılamadı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:17
  1. İstanbul
  2. cemal kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da başkanın aracına çarpan motosikletli yaralandı
    1. Bursa'da başkanın aracına çarpan..
    2. Bursa'da tarlada fenalaştı hastanede..
    3. Milli güreşçi Tosun'dan altın madalya
    4. Katar, "Suhail 2" uydusunu fırlattı
    5. 9 ilde FETÖ operasyonu
    6. Beşiktaşlı Pepe alacakları için TFF'ye..
    7. Birleşmiş Milletler'den korkutan..
    8. Malatya'da film gibi kovalamaca!..
    9. Öldürdükten sonra iğne yaptılar,..
    10. Bingöl'ün ilçelerinde kar yağışı başladı
    11. Sağanak yağış nedeniyle İnegöl'de 5..
    12. Cemal Kaşıkçı'nın ailesi Cidde'deki..
    13. Whatsapp'ın o özelliği Facebook..
    14. Onları sokakta böyle görünce akın..
    15. Erdoğan'dan tebrik telgrafı
    16. Kop Dağı Geçidi ulaşıma tekrar açıldı
    17. Sivas'tan Robinho'ya yeni anlaşma
    18. Hollanda, Fransa'yı 2 golle yendi
    19. Kafkas arıları kar yağışıyla..
    20. Amerika borsası karışık seyretti
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"
    Asıl provokatör bu Kemalistler
    Asıl provokatör bu Kemalistler