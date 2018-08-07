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Kaşık nasıl parlatılır?

Yemek yerken olmazsa olmazlardan olan kaşık çatallar sık kullanıldıklarından dolayı solma, lekelenme ve buna bağlı olarak çabuk yıpranma ve eskime durumuna maruz kalabilirler.

07 Ağustos 2018 Salı 16:58
Kaşık nasıl parlatılır?

Kararan bir kaşık takımı için çamaşır deterjanının içinde bulunduğu bir miktar sıcak suda bekletmek işe yarayacaktır.

Bu yöntem çıkmayan lekeleri yumuşatacak ve eski parlak görünümüne kavuşmasını sağlayacaktır.

Burada özellikle sıcak su kullanılması önerilir. Soğuk su çıkmayan lekelerin daha sert ve sağlam bir yapıya dönüşmesine neden olacak iken sıcak su lekelerin yumuşayıp akması için birebir çözümdür.

Sudan çıkardıktan sonra su izlerinin kalmaması için yumuşak dokulu bir bez ile kurutulması önerilir.

Kaşıkların parlatılması için sirke de oldukça işe yarar bir yöntemdir. Bir miktar suyun içine dökülecek olan sirke içinde birkaç saat kaşıklar bekletilebilir.

Eğer kaşıkta çıkmayan lekeler mevcut ise bu sirke su karışımına biraz karbonat eklenir ve içine batırılan kaşıklar bu sıvı içerisinde iyice ovulur.

Kuru bez ile kurulama sonrası hem leke çıkacak hem de pırıl pırıl bir görünüm elde edilmiş olacaktır.

Limon kabuğu da içinde barındırdığı doğal asit sayesinde çıkmayan lekeleri kaşıktan temizleyecektir.

Bu işlemi gerçekleştirmek için limon kabuğuyla kaşıkların ovalanması yeterlidir.

Dışarıda markaların ürettiği metal parlatıcı özellikteki deterjanlar da kaşıkların parlaması için uygulanabilecek bir yöntemdir.


 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 16:58
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  5. kaşık parlatma

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