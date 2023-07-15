Kaşık kaşık tereyağ yiyen adamın başına bakın ne geldi! Canan Karatay bu işe şaştı kaldı

Prof. Dr. Canan Karatay yasaklı besin listeleri gündem olmaya devam ediyor.

İnternet fenomeni Özgür Alp Sümer, 5 yıl önce Prof. Dr. Canan Karatay’ın kendisine “Kolesterol ilaçlarını bırak tereyağını kaşık kaşık” dediğini açıkladı.

Sümer, bunun üzerine kalp krizi geçirdiğini ve kendisine iki tane stent takıldığını ifade etti.

İnternet fenomeninin açıklamaları şu şekilde:

Tereyağını kaşık kaşık ye

“Tıp dünyasına yeni bir yön kazandıran tıp dünyasını kafasını allak bullak yapan kolesterol bir hastalık değildir diyen efsane hoca. Fakat ben buradan 5 yıl önce geçiyordum. Hocam bana müdahale etti dedi ki: ‘Kolesterol ilaçlarını bırak tereyağını kaşık kaşık ye dedi. Kalp krizi geçirdim iki tane stent var.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lahmacun yasak değil dedin

“Hocam peki şunu söylemek istiyorum: Lahmacun yasak değil dedin. Ekmek yasak ne yapacağız biz? Bütün kurallara uyalım. Uyacağız.”