Kaseti ilk çıkan bakan: Hasan Fehmi Güneş! Kaset konusunda defolu sol

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Gayri meşru ilişkisi sebebi ile tarihe "Türkiye'de kasedi ilk çıkan bakan" olarak geçen Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında öldü. 18 ve 22. Dönem Sakarya Milletvekili Güneş, Bülent Ecevit'in kurduğu 42. Hükümet döneminde, 10 ay İçişleri Bakanlığı görevinde bulunarak gayrimeşru ilişkisinin ortaya çıkması ile "istifa" etmişti.

Uzun süre yaşadıklarına ilişkin hiçbir şey konuşamayan Güneş, siyasi bir komploya uğradığını söylemekle yetinmişti.

Kasetinin çıkacağını dönemin Enerji Bakanı Deniz Baykal sakladı!

1988 yılında Darbeler ve Gizli Servisler kitabını hazırlayan Hasan Fehmi Güneş, Cüneyt Arcayürek'le yaptığı röportajda satır arasında "sitem" dolu bir bilgi vermişti.

"İstanbul'dan 'haber' gelmişti. Enerji Bakanlığı'nda çalışan birine. Güneş'e bir 'tertip yapılacak' diyordu. Bilgiyi alan emrinde çalıştığı bakana gidip anlatmıştı. Fakat Güneş'in kabine arkadaşı o bakan, aldığı mesajı Hasan Fehmi Güneş'e iletmemişti. Bilgiyi Güneş'e götürmeyen Enerji Bakanı Deniz Baykal'dı."

Fehmi Güneş'in kasedini saklayan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da görevinden ortaya çıkan "zina kaseti" nedeni ile istifa ederek koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bıraktı.

Kaset konusundaki defoları ile tarihe geçen soldan CHP de; bugün "taciz", "tecavüz" gibi ahlaksızlıklarla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Adeta salgına dönüştü!

Zincirleme şekilde taciz ve tecavüzlerin yaşandığı, gayri ahlaki ilişkilerin adeta salgına dönüştüğü CHP’de, Tanal'ın yol arkadaşı Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın ‘eşcinsel’ bir sapkınlık skandalı patlak verdi.

Rezalet nasıl ortaya çıktı?

Gazeteci Zihni Çakır, “CHP’li bir vekilin eşcinsel ilişkileri üzerine Denizli’deki bir şantaj çetesinin tehditlerine dayanamayıp savcılığa gittiği, olayın savcılığa intikal etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından istifasının istendiği belirtiliyor” paylaşımı yapmış ve bu bilgiler gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer de kendisini arayan CHP’lilerin açıklamalarına dayandırdığı paylaşımında, “Denizli Mv. Teoman Sancar CHP’den istifa etti. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp’ diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP.” ifadelerini kullanarak olayı doğrulamıştı.

Sancar da, basın mensuplarına yaptığı açıklama ile skandalı kabul etmişti: “Hakkımda adliyeye yansımış bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Bu nedenle, bu süreçte partime zarar vermeyeyim diye CHP’den istifa ettim.”

Karabat'ın zina kaseti!

Sancar'ın eşcinsel ilişki rezaletinden sonra bu kez de CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın zina kasedi skandalı patlak verdi.

Evli CHP'li vekil ve Aynur Doğan 'yasak aşk' yaşadı

Şantaj skandalının merkezinde yer alan CHP Milletvekili Özgür Karabat, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 3. bölgeden milletvekili olarak seçildikten sonra yaşadığı yasak aşk yüzünden bir şantaj şebekesinin tuzağına düştü. CHP Çekmeköy İlçe Teşkilatı mensubu olan Aynur Doğan isimli kadın, parti içinde yükselme hedefi ile milletvekili Özgür Karabat'la tanıştı.

Üsküdar'da bulunan evde zina ettiler

Aynur Doğan, daha sonra evli ve bir çocuk babası olan Karabat ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre Karabat kadının Üsküdar'daki evine giderek zina etti.

Evine gizli kamera yerleştirdi

İlerleyen süreçte partide istediği gibi yükselemeyen ve işe yerleştirilmeyen Aynur Doğan, arkadaşlarıyla birlikte Karabat'a şantaj yapmaya karar verdi ve bir plan yaptı. CHP'li vekil ile birlikte oldukları evin yatak odasındaki yangın duman sensörü içine gizli kamera düzeneği yerleştiren kadın, Karabat'la mahrem anlarını kayda aldı.

Karısına anlattı, şikâyetçi oldu

CHP'li şantajcılar Karabat'tan 10 milyon istedi. CHP'li vekil teklifi kabul etmedi. Bir müddet sonra yeniden arayan şantajcı, bu kez 1 milyon TL karşılığında görüntüleri imha etmeyi önerdi. Gelen tehdit ve şantajlardan bunalan Karabat, sonunda yaşadığı gayri meşru ilişkiyi eşine itiraf edip şikâyetçi olmaya karar verdi. CHP'li vekil, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu ve soruşturma başlatıldı.

Adeta salgına döndü!

Parti yetkilileri, CHP'nin il ve ilçe örgütlerinde patlak veren tecavüz skandalları karşısında 3 maymunu oynarken, partide yaşanan rezaletlerin ardı arkası kesilmedi.

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün 20 Kasım’da, parti teşkilatından bir kadına tecavüz etmesiyle başlayan, ardından Ümraniye, Pendik, Avcılar, Esenler, Didim ilçe teşkilatları ile Konya, Bursa, Muğla, Sivas, Antalya il teşkilatlarına sıçrayan taciz, tecavüz ve zina skandalları Denizli ile devam etti.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı U.G.Y, İstanbul İl Başkan Yardımcıları Özgür Aydın, Yasin İlgar, Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, Muğla İl Yöneticisi Mehmet A, Osmangazi İlçe Başkanı M.A, Kemer eski İlçe Başkanı, Esenler, Kartal ve Ümraniye ilçe yöneticileri hakkında da taciz suçlaması yapıldı. CHP’nin Bursa Osman Gazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular’ın, 17 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiğinin görüntüleri basına yansıdı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile CHP’li iki meclis üyesinin S.T isimli kadına tecavüz ettiği iddialarının yanı sıra CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin İlgar, yine İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Aydın, Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz hakkında da parti içi taciz söylemleri gündemi sarsmıştı.