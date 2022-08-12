Kasetçilik, fişleme, fonlama ne ararsan var! 'CHP, toplumu fişliyor mu?'

Fişleme ve şantaj yöntemiyle genel başkan değiştirmek gibi oldukça ilginç yöntemlere başvurabilen CHP, yeni bir 'fişleme' skandalıyla gündemde. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu'nun bilmediği şeyleri ben biliyorum, Yüksek Seçim Kurulu'nda olmayan bilgiler bende var" dedi. bu çıkışına rağmen geleneksel emdya ve sosyal medya derin bir sessizliğe gömüldü. Sabah Gazetesi Yazarı Mehmet Barlas bahsi geçen konu ile ilgili yazı kaleme aldı. İşte Mehmet Barlas'ın 'CHP, toplumu fişliyor mu?' başlıklı yazısı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu'nun bilmediği şeyleri ben biliyorum, Yüksek Seçim Kurulu'nda olmayan bilgiler bende var" dedi. Bu çok vahim bir iddia. Devletin elinde olmayan kişisel bilgiler, CHP Genel Başkanı'nda nasıl olabiliyor? Yoksa CHP'de bilmediğimiz bir fişleme sistemi mi var?

Peki Kılıçdaroğlu'ndaki bu bilgiler ne olabilir? Bununla ilgili sosyal medyada birçok esprili paylaşım yapılsa da olay çok vahim. Araştırmacı gazeteciler, Kılıçdaroğlu'nda olan gizli bilgilerin neler olduğunun peşine düşmüşler. Gelen ilk bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nda cinsel içerikli video çekenlerin listesi varmış. Boş bulunup Deniz Baykal'a hâlâ "genel başkanım" diyenlerin listesi de elindeymiş. Bunun yanında soyadını değiştirenlerin, yapma sarışınların, burnunu ameliyat ettirenlerin, sünnetsizlerin listesi de olduğu söyleniyor. Bu liste uzayıp gider.

Kılıçdaroğlu'nun sahip olup YSK'nın elinde olmayan başka listeler de varmış. Mesela 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cülerin karşısına çıkmak yerine televizyon karşısına geçip kahve içerek sokaklardaki kargaşayı izleyenlerin listesi de mevcutmuş. Kılıçdaroğlu elindeki bilgileri kamuoyuna açıklayınca Türkiye altüst olacakmış.

Şaka bir yana, İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

Man Adası iftirasında olduğu gibi toplumu fişleme algısı yaratan bu gizli bilgiler meselesi Kılıçdaroğlu'nun başını çok ağrıtacak gibi görünüyor.