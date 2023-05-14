  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kaset öyle çekilmez böyle çekilir! Memleket partili seçmen öyle bir şey yaptı ki....
Gündem

Kaset öyle çekilmez böyle çekilir! Memleket partili seçmen öyle bir şey yaptı ki....

Yeniakit Publisher
2023-05-14 14:00:00 -
Kaset öyle çekilmez böyle çekilir! Memleket partili seçmen öyle bir şey yaptı ki....

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi devam ederken Memleket Partili seçmenler tepkisini bir oyunu Memleket Partisi'ne bir oyunu da Erdoğan'a vererek gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi devam ederken Memleket Partili seçmenler tepkisini bir oyunu Memleket Partisi'ne bir oyunu da Erdoğan'a vererek gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

Memleket Partili seçmenler tepkisini hem partisine hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vererek gösterdi. İşte bazı sosyal medya paylaşımları:

MEMLEKET PARTİLİ SEÇMENDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Memleket Partisi seçmeni, liderleri Muharrem İnce’ye kurulan kaset komplosuna tepkisini göstermeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçlayan seçmenler, Erdoğan’a oy verdiklerini gösteren fotoğraflar paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23