'Kaset' iddiası ile gündeme gelmişti! Muharrem İnce'ye kendi videosuyla cevap
Ali Yeşildağ isimli şahsın "kaset" iddiaları ile gündeme geldiği gün programlarını iptal edip "rahatsızlandım" açıklaması yapan Memelket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün düzenlediği basın toplantısında 2023 Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.
İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasından sonra sosyal medya kullanıcıları, bir süre önce katıldığı yayını gündeme getirdi.
Muharrem İnce o yayında, "Benim adaylıktan çekilmem yetmez. Erdoğan da adaylıktan çekilirse Kılıçdaroğlu'nun işi o zaman olur." demişti.
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