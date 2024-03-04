Kaset aynı film aynı! CHP medyasında anket lotosu

Seçim yaklaştıkça anket firmaları televizyonlarda boy göstermeye başladı. Kimi firmalar yakın sonuçlar elde ederken, CHP yanlısı kimi şirketler de gerçekle uzaktan yakından ilişkisi olmayan sonuçlar vermeye başladılar. Bunlardan birisi de İbrahim Uslu.

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimleri Halk TV’ye değerlendiren Uslu, kampanya sürecinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun geriden başlayıp öne geçtiğini savundu. Uslu’ya göre Murat Kurum ise düşüşte... Uslu, "Şimdi araştırmalara baktığımızda İmamoğlu %43-45 aralığında bir yerde, Murat Kurum ise %40'lara çakıldı kaldı" değerlendirmesi yaptı. İlginçtir ki Uslu, benzer değerlendirmeyi geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde de yapmış, Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını iddia ederek şöyle demişti;

“ERDOĞAN YÜZDE 40-42 ARASINDA SIKIŞIP KALDI”

“Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını ve seçim öncesi partilerin seçmen potansiyelini değerlendiren İbrahim Uslu, “Kurumsal olarak kimliğinizi ve varlığınızı muhafaza edebilmelisiniz. Yeni partilerin hiçbirinin bir seçmeni yok. Şu an onlara oy verme niyetinde olan insanlar var. Çünkü o partilere oy verince seçmen olabiliyorsunuz. Erdoğan ve Cumhur İttifakı son bir buçuk yıldır yüzde 40-42 arasına sıkışıp kaldı ve 42'yi aştığını biz hiç görmedik. Fakat o 42 Cumhur İttifakı'nın toplam oyu. İttifakın oyu Erdoğan'ın oyundan büyük oluyor. Niye? Çünkü MHP seçmeni milletvekilliği seçiminde kendi partisine oy veriyor fakat cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vermiyor. Baktığımızda Kılıçdaroğlu ilk turda ipi göğüslüyor. Şayet ikinci tura kalırsa - bizde ikinci tur olmadı ama bazı ülkelerde var- araştırmalar ikinci tura en çok oyla girenin kazandığı bir istatistik mevcut.” yorumunda bulundu. (29 Mar 2023 – Milli gazete)



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Uslu’nun söylediklerinin aksine Erdoğan yüzde 49,50 alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,90 oy almıştı. Anlaşılan seçim gününe kadar CHP tayfasında bu algı çalışmaları devam edecek. CHP’li Yılmaz Özdil’in dediği gibi; CHP'nin sürekli başarısız olmasına ve seçmenlerinin hayal kırıklığına uğradığını dile getirirken, 'Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya, CHP ilk seçimde yüzde 90'la seçimi kazanır. Bizim gazete ve televizyonlarımız halka yalan söylüyor ve bunu tüm CHP'li vekiller biliyor. Erdoğan yine üstümüzden dozer gibi geçecek.' ifadelerine yer vermişti.