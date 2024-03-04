  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Geçmiş sözleri peşini bırakmıyor! Mansur'un 'son adaylığım' açıklaması ilk değil

Yunanistan'dan acı itiraf: Cebimizden para harcasak da olmadı, Türkiye üçüncü sırada, biz ise yirmi iki

CHP ve DEM birlikteliğinde yeni boyut! Türk olmaktan utanan adaya ortak miting yaptılar

Eyvah eyvah... DSÖ yine alarma geçti! Yeni virüs yüzünden ölümler başladı

Günde 1 milyon kişiye hizmet verecek! İstanbul’a bir metro hattı daha!

Türkiye için 'yok artık' dedirten tuvalet kağıdı gelişmesi! Rusya çıldıracak: Ankara'dan almaya başladılar

Murat Kurum’un askerlik geçmişi gündem oldu

Akit yazdı, Fesleğen Camii’nde hasret bitti

Kira artış oranı ne kadar oldu?

THY dev futbol kulübünün ana sponsoru oldu! “Bizim için geleneksel bir hale geldi”
Gündem Kaset aynı film aynı! CHP medyasında anket lotosu
Gündem

Kaset aynı film aynı! CHP medyasında anket lotosu

Yeniakit Publisher
2024-03-04 15:23:00 -
Kaset aynı film aynı! CHP medyasında anket lotosu

Anar Araştırma şirketi sahibi İbrahim Uslu’nun sözlerini manşet yapan Halk TV, algı operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz seçimlerde Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan ve Cumhurbaşkanlığı seçimini büyük bir farkla kazanacağını söyleyen Anar anket firması sahibi İbrahim Uslu, şimdi de Halk TV’de İmamoğlu güzellemeleri yapıyor.

Seçim yaklaştıkça anket firmaları televizyonlarda boy göstermeye başladı. Kimi firmalar yakın sonuçlar elde ederken, CHP yanlısı kimi şirketler de gerçekle uzaktan yakından ilişkisi olmayan sonuçlar vermeye başladılar. Bunlardan birisi de İbrahim Uslu.

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimleri Halk TV’ye değerlendiren Uslu, kampanya sürecinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun geriden başlayıp öne geçtiğini savundu. Uslu’ya göre Murat Kurum ise düşüşte... Uslu, "Şimdi araştırmalara baktığımızda İmamoğlu %43-45 aralığında bir yerde, Murat Kurum ise %40'lara çakıldı kaldı" değerlendirmesi yaptı. İlginçtir ki Uslu, benzer değerlendirmeyi geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde de yapmış, Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını iddia ederek şöyle demişti;

“ERDOĞAN YÜZDE 40-42 ARASINDA SIKIŞIP KALDI”

“Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını ve seçim öncesi partilerin seçmen potansiyelini değerlendiren İbrahim Uslu, “Kurumsal olarak kimliğinizi ve varlığınızı muhafaza edebilmelisiniz. Yeni partilerin hiçbirinin bir seçmeni yok. Şu an onlara oy verme niyetinde olan insanlar var. Çünkü o partilere oy verince seçmen olabiliyorsunuz. Erdoğan ve Cumhur İttifakı son bir buçuk yıldır yüzde 40-42 arasına sıkışıp kaldı ve 42'yi aştığını biz hiç görmedik. Fakat o 42 Cumhur İttifakı'nın toplam oyu. İttifakın oyu Erdoğan'ın oyundan büyük oluyor. Niye? Çünkü MHP seçmeni milletvekilliği seçiminde kendi partisine oy veriyor fakat cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vermiyor. Baktığımızda Kılıçdaroğlu ilk turda ipi göğüslüyor. Şayet ikinci tura kalırsa - bizde ikinci tur olmadı ama bazı ülkelerde var- araştırmalar ikinci tura en çok oyla girenin kazandığı bir istatistik mevcut.” yorumunda bulundu. (29 Mar 2023 – Milli gazete)


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uslu’nun söylediklerinin aksine Erdoğan yüzde 49,50 alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,90 oy almıştı. Anlaşılan seçim gününe kadar CHP tayfasında bu algı çalışmaları devam edecek. CHP’li Yılmaz Özdil’in dediği gibi; CHP'nin sürekli başarısız olmasına ve seçmenlerinin hayal kırıklığına uğradığını dile getirirken, 'Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya, CHP ilk seçimde yüzde 90'la seçimi kazanır. Bizim gazete ve televizyonlarımız halka yalan söylüyor ve bunu tüm CHP'li vekiller biliyor. Erdoğan yine üstümüzden dozer gibi geçecek.' ifadelerine yer vermişti.

Karar yazarı İbrahim Kahveci’den Halk TV’de AK Partililere ağır hakaret: "Koyun sürüsüne dönmüşler"
Karar yazarı İbrahim Kahveci’den Halk TV’de AK Partililere ağır hakaret: “Koyun sürüsüne dönmüşler”

Gündem

Karar yazarı İbrahim Kahveci’den Halk TV’de AK Partililere ağır hakaret: “Koyun sürüsüne dönmüşler”

Halk TV'den Gökhan Zan'a sansür! Konuşurken mikrofonu aldılar
Halk TV'den Gökhan Zan'a sansür! Konuşurken mikrofonu aldılar

Gündem

Halk TV'den Gökhan Zan'a sansür! Konuşurken mikrofonu aldılar

İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma sebebini açıkladı! Duyunca, gülmekten karnınıza ağrılar girecek! Yav bi git işine be İso
İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma sebebini açıkladı! Duyunca, gülmekten karnınıza ağrılar girecek! Yav bi git işine be İso

Gündem

İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma sebebini açıkladı! Duyunca, gülmekten karnınıza ağrılar girecek! Yav bi git işine be İso

Halk TV'nin 'protokol krizi' yalanı ifşa oldu! Murat Kurum törende yaşananları anlattı
Halk TV'nin 'protokol krizi' yalanı ifşa oldu! Murat Kurum törende yaşananları anlattı

Gündem

Halk TV'nin 'protokol krizi' yalanı ifşa oldu! Murat Kurum törende yaşananları anlattı

Yeniden Refah’ı bu adam bitiriyor! "Ak Parti kazanacağına İmamoğlu kazansın!" Erbakan’ın değerlerini Halk TV’de peşkeş çekiyor? Sen de bu işe ortak mısın Fatih?
Yeniden Refah’ı bu adam bitiriyor! “Ak Parti kazanacağına İmamoğlu kazansın!” Erbakan’ın değerlerini Halk TV’de peşkeş çekiyor? Sen de bu işe ortak mısın Fatih?

Gündem

Yeniden Refah’ı bu adam bitiriyor! “Ak Parti kazanacağına İmamoğlu kazansın!” Erbakan’ın değerlerini Halk TV’de peşkeş çekiyor? Sen de bu işe ortak mısın Fatih?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23