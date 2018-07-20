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Kaşar peyniri diye bakın neleri yedirmişler! Mide bulandıran görüntüler

Erzurum’un Horasan ilçesinde ihbar üzerine kaçak yollarla kaşar peyniri üreten bir depoya baskın düzenleyen ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koydu.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:41
Kaşar peyniri diye bakın neleri yedirmişler! Mide bulandıran görüntüler

Kaçak kaşar peyniri üretilen depoya giren Horasan Belediyesi İlçe Zabıta Ekipleri, karşılaştıkları pis kokuya ve manzaraya inanamadı. Üretim yerinde halk sağlığını tehdit eden alanların olduğunu ve kaşar peynir yapımında kullanılan süt tanklarının içinin sineklerle dolu olduğunu tespit eden ekipler, olay yerine İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini çağırdı.

Tesisin tümünde geç vakitlere kadar yapılan detaylı incelemeler sonrasında gıda ve hijyen koşullarına aykırı ve ruhsatsız bir şekilde üretilen ürünlere el konuldu. Zabıta ekipleri iş yerini mühürlerken yasal çalışmalarının ardından suç konusu olan mamullerin resmi görevliler tarafından imha edileceği öğrenildi.

Horasan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin ilçede halk sağlığını tehdit eden iş yerlerine geçit vermeyeceklerinin altını çizdi.

 

 

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 10:41
  1. Erzurum
  2. Horasan
  3. Kaçak Kaşar Peyniri
  4. Baskın

YORUM YAZ

  • enesenes44 dk önce
    şerefsizler
  • yavuzyavuz24 dk önce
    Bu tür olaylara geçit verilmeyecekmiş yapılan ihbar olmasa bu yaratıklar bu rezilliğe devam edeceklerdi şayet Türkiyede sistem değişikliği olmuşsa bu ilin sağlık müdürlüğünden beled,yesinden ilgili memuruna kadar herkesin hesap vermesi ve suçluların cezalandırılıp iş akitlerinin fesh edilip gerekli maddi ceza ile ismen teşhirleri gerekir
  • devlet nerede?devlet nerede?26 dk önce
    resimdeki goruntuler direk idamlik. Kendi evinde ne b.k yerse yesin ama ticari uretim yapip topluma satiyorsa bu direk toplu katliam demektir. bir toplumu katletmek soykirim demektir! soykirim cezasi sorgusuz idamdir. devlet var mi devlet nerede?
  • uyuyan devletuyuyan devlet30 dk önce
    sagliksiz ticari uretim gida toplu katliam yapmak demektir. yasal duzenlemeside ona gore olmali
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