Kasaba Doktoru yeni bölümleriyle ekrana geliyor! TRT Kasaba Doktoru son bölüm: Hakan saklayabilecek mi?

TRT 1’in beğeniyle izlenen dizisi ‘Kasaba Doktoru’, 11 Ocak Çarşamba günü otuz birinci bölümüyle ekrana geliyor.

Kasaba Doktoru’nda bu hafta neler olacak:

Leyla yıllar önce olduğu gibi bir mesaj atarak ortadan kaybolur. Uluçınarlılar Leyla’nın yaşadıklarından dolayı kafasını dinlemeye gittiğini düşünmektedir fakat Ömer’in içi hiç rahat değildir ve Leyla’nın izini sürmeye karar verir. Yalçın ise Hakan’ın peşindedir. Neslihan, yakında görülecek miras davasına odaklanır.

Leyla, Kerem’in elinden kurtulmanın yollarını arar fakat başarılı olamaz. Ömer, Kerem’in geçmişiyle ilgili bilgilere ulaştığında şüphesinde haklı olduğunu anlar. Bu sırada Hakan gireceği zorlu ve deneysel ameliyattan önce bir tedavi görmeye başlar. Mine ona destek olmaktadır. İkisi de Yalçın’ın Hakan’ın elinin durumunu öğrendiğinden habersizdir. Gümüşok Grubu’ndan hastanenin şartlarını gözlemlemek için gelen bir müfettiş Hakan’ın zor bir duruma girmesine sebep olur.

Hakan, Yalçın ile girdiği ameliyatta elinin durumunu saklayabilecek midir? Ömer, Leyla’yı Kerem’in elinden kurtarabilecek midir? kasaba doktoru oyuncuları

KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba (Doktor Ali)

Hazal Subaşı (Doktor Leyla)

Deniz Can Aktaş (Doktor Ömer)

Vildan Atasever (Mine)

Sinan Albayrak (Yalçın)

Özgün Karaman (Bora)

Barış Yıldız (Turgut)

Sinan Demirer (İhsan)

‘Kasaba Doktoru’ yeni bölümüyle Cuma günü TRT 1’de…

Kasaba Doktoru 31. Bölüm 1. Fragman Linki: TIKLAYINIZ