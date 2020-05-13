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Aktüel

Kaş Ova’ya spor salonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’ın Ova Mahallesi’ne spor salonu inşa ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:31:04 -
Kaş Ova’ya spor salonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’ın Ova Mahallesi’ne spor salonu inşa ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan proje, gençlerin daha iyi fiziki şartlarda spor yapmasını sağlayacak.


Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla başlatılan Kaş Ova Spor Salonu inşaatı hızla devam ediyor. 2 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan spor salonunun kaba inşaatı tamamlandı. Projede, sıva, seramik, elektrik, mekanik havalandırma imalatlarına devam ediliyor. Salonun üzeri çelik çatıyla kapatılıyor.


Bölgedeki gençlerin daha iyi fiziki şartlarda spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla inşa edilen Kaş Ova Spor Salonu bünyesinde çok amaçlı salon, kafeterya, 4 adet soyunma odası ve duş alma yerleri, hakem odası, 6 adet ofis, 60 araçlık misafir otoparkı ve 750 kişi kapasiteli teleskopik tribün yer alıyor.

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