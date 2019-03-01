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Kaş düşüklüğü yorgun ifade gösteriyor

Op.

01 Mart 2019 Cuma 10:27
Kaş düşüklüğü yorgun ifade gösteriyor

Op. Dr. Hakkı İzmirli, her yıl binlerce insanın başarılı kaş kaldırma ameliyatı geçirdiğini ve sonuçların yüz güldürücü olduğunu söyledi.


Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakkı İzmirli, alın germe ile ilgili birçok yöntemin olduğunu hangi yöntemin uygulanacağı hastaya göre farklılık gösterdiğini ifade ederek, “ Alın germe ve kaş kaldırma, alın bölgesinin yumuşak dokularını kaldırarak ve yerçekimi etkilerini tersine çevirerek alın cildi, üst göz kapakları ve kaşların daha genç görünmesini sağlayan bir ameliyattır. Yaş ilerledikçe kaşların düzleşmesi ve aşağıya inerek yatay bir pozisyona gelmesi yaygındır. Sarkmış bir kaş insanda yaşlı ve yorgun bir yüz ifadesi oluşturur. Bu durumda alın germe-kaş kaldırma yüzün 1/3 üst kısmını gençleştirici bir yöntemdir " dedi.


Op. Dr. İzmirli, uygun adayları ise şöyle sıraladı:


“-Düşük kaş pozisyonuna ve sarkmaya bağlı yorgun, üzgün ve öfkeli bir görünüm varsa


-Alnınızda derin yatay kırışıklıklar varsa


-Kaşlarınızın arasında veya burun üstünde derin oluk şeklinde çizgilenmeler varsa


-Gözlerinizin üzerine sarkan aşırı deri ve yağ dokusu varsaalın germe kaş kaldırma ameliyatı için uygun bir aday olabilirsiniz.”


Alın germe, kaş kaldırma ameliyatı genellikle genel anestezi ya da sedasyonla desteklenmiş lokal anestezi altında yapıldığını belirten Op. Dr. İzmirli, “Açık ameliyattan endoskopik kısa kesili yöntemlere kadar pek çok teknik vardır. Burada hastaya ve isteklerine göre en uygun yöntem seçilir. Kesi çoğunlukla saçlı deri içerisinden yapılır. Endoskopik yöntemde saç içerisinden yapılan küçük kesilerden girilerek bir endoskop yardımıyla ameliyat gerçekleştirilir. Yapılacak işleme bağlı olarak 1-2 saat sürer” şeklinde konuştu.


Ameliyat sonrasında hastanın 1 gün hastanede misafir edildiğini vurgulayan Op. Dr. İzmirli,” Ameliyat sonrası olabilecek şişlikleri azaltmak için24-48 saat soğuk uygulaması yapılması istenir. Alın bölgesinde gerginlik, hafif ağrı olabilir. Bunlar geçicidir.Hasta 2 gün sonra kontrole çağırılır. 1 gün sonra banyo yapılmasına izin verilir. Hasta 1 hafta içinde işine dönebilir. Tam iyileşme birkaç hafta sonra olur” ifadelerini kullandı.


Op. Dr. İzmirli ameliyatın açık teknikte iz kulak üzerinden başladığını, saçlı deri içerisinde gizlendiğini ifade ederek” Endoskopik teknikte saçlı deri içinde gizlenen 3 tane kısa iz içerir. Sınırlı kesi tekniğinde de izler her iki taraf şakak bölgesindeki saçlı deride olur. Genellikle ameliyat sonrası nihai sonuç 6 ay sonra belirgin olur. O zamana kadar saçlı derideki kesiler tamamen iyileşmiş olacaktır. Yaşlanma süreci devam ettikçe yerçekimi de etkisini gösterecektir ancak hiçbir zaman ameliyat öncesi kadar ciddi hale gelmeyecektir. Yıllar içeresinde hafif miktarda geriye dönme olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:27
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