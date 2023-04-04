Kaş Belediyesi, evcil dostlarımızı unutmuyor
Kaş Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevine kedi ve köpek maması alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 27.04.2023 günü saat 11:00’de Kaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Belediye Ek hizmet Binası)’nda yapılacak. İhale kapsamında 90.000 Kg Köpek Maması, 7.500 Kg Yavru Köpek Maması, 10.50000 Kg Kedi Maması ve 1.875 Kg Kedi Konserve Maması ve 3750. kg Yetişkin Köpek Konser ve Maması olmak üzere 5 Kalem Köpek ve Kedi Maması alımı yapılacak.
Ürünler Kaş Belediyesi Sağlık İşler Müdürlüğü’ne bağlı depolara sözleşme sonrası yapılacak olan iş programı doğrultusunda teslimatı yapılacak.
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