  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kaş Belediyesi, evcil dostlarımızı unutmuyor
Ekonomi

Kaş Belediyesi, evcil dostlarımızı unutmuyor

Yeniakit Publisher
2023-04-04 14:02:00 -
Kaş Belediyesi, evcil dostlarımızı unutmuyor

Kaş Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevine kedi ve köpek maması alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 27.04.2023 günü saat 11:00’de Kaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Belediye Ek hizmet Binası)’nda yapılacak. İhale kapsamında 90.000 Kg Köpek Maması, 7.500 Kg Yavru Köpek Maması, 10.50000 Kg Kedi Maması ve 1.875 Kg Kedi Konserve Maması ve 3750. kg Yetişkin Köpek Konser ve Maması olmak üzere 5 Kalem Köpek ve Kedi Maması alımı yapılacak.

Ürünler Kaş Belediyesi Sağlık İşler Müdürlüğü’ne bağlı depolara sözleşme sonrası yapılacak olan iş programı doğrultusunda teslimatı yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Evet evcil dostlarının öldürdügü cocuklara insanlara

Taziyeye gittilermi hicbir hayvan sever gidemez cünki hayvansever, insan sevmezlerki hayvan sevenden hayvanca hareketten başka ne bekletebilirsinki. Hayvana Allah yarattigi icin saygi duyarsin , hayvan niye sevilir hayvan niye evcilleştirilir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23