Kas ağrılarına dikkat!

Bilinenin aksine kaslar yeterli oranda kasılmadıkları zaman yorgun düşer. Ve buna bağlı olarak hastalıklar ya da kas ağrıları ortaya çıkar. Kasların genel anlamda yorgun düşmesi şu şekilde özetlenebilir. Aşırı kasılan kaslar sürekli uyarı alır ve buna gerekli cevabı veremeyecek duruma gelir. Öyle ki kaslar cevap veremediği için az kasılır ve kaslar yorgunlaşır. Gücü azalan ve az ağrı veren kasların temel sebebi ise yorgunluğa bağlı olarak kas hücrelerindeki potasyum iyonlarının çevreye yayılmasıdır. Kaslar çalışırken patosyumun taşınmasında en büyük pay kanındır.

Kan potasyumu kas dışına taşıyarak kas içerisinde potasyumun yetersiz hale gelmesini sağlar. Ve buna bağlı olarak kasılmanın önüne geçilir. Faaliyeti durdurulan kasta yetersiz potasyum kanın geri getirmesiyle yerini aktif çalışmaya hazır kaslara bırakır. İşte kaslar ağrıyınca dinlenmemizin temel sebebi budur. Fakat bu her zaman böyle devam edemez. Yorulan kaslar dinlenince tekrar eski haline gelir ancak bir müddet sonra bu durum kaybolur. Zamanla yıpranan kaslar tepkilere cevap vermeyecek hale gelebilir. Ve kullanılması gerektiği zaman sizi hüsrana uğratır. Bu durumun önüne geçmek için ise kaslar sıcak tutulmalıdır ve büzüşmesinin önüne geçilmelidir.

KAS AĞRILARI İÇİN İLAÇ KULLANMAK GEREKİR Mİ?

Vucüt içerisinde her türlü kas ağrısı dikkate alınmalıdır. Çünkü bu ağrılar belirli bir kas hastalığının sebebi olabilir. Kas romatizmasından kalp hastalığına kadar sistematik rahatsızlıkların habercisi olabilir. Bu tür ağrılarda öncelikle yapmanız gereken bir hekime başvurmaktır. Doktor tavsiyesiyle birlikte bundan sonra yapmanız gereken en önemli iş ise aldığınız ilaçları belirli bir düzen içerisinde kullanmanız gerekir. Yoksa tedaviden verim alamayabilirsiniz.

KAS AĞRISI NASIL GEÇER?

Kaslarınız darbe görmüş, ezilmiş veya kaslarınızda yırtılma olmuş olabilir. Ancak kas ağrısını maksimum duyacağınız saat aralığı 2-3 gün içerisindedir. İlk darbe gördüğünüz anda ağrıyı hissetmeyebilirsiniz. Ezilen, darbe gören kasın içerisinde kan toplanır ve ağrı yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlar. Belkide haftalarca sürecek olan bu ağrılar için öncelikle doktora başvurmanız önerilir. Ancak bunun yanında kası yormayacak egsersiz, sıcak su ile ovma ve belirli periyotlarla yapılmış masajla ağrı geçmesine yardımcı olabilir.

KAS AĞRISI KAS HASTALIĞININ BELİRTİSİ OLABİLİR

Kas hastalıklarının temel belirti nedeni kuvvetsizlik ve yapabileceği bir işi yapamayacak dereceye gelmesiyle hissedilir. Bunun günlük hayattaki en büyük örnekleri şu şekilde özetlenebilir: Merdiven çıkamama, saç tarayamama, elleri yukarıya kaldıramama ya da uzun süre elinde kitap tutamama. Bazen kaslar sistematik bir hastalığında habercisi olabilir. Örneğin; tiroit, enfeksiyon, kalp hastalıkları vb.

Kas hastalıkları bazen sistematik hastalıkların belirtileriyle de seyredebilir. Bunlar; nefes darlığı, ateş, kırgınlık ya da halsizlik ile görülebilir.