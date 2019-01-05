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Karz-ı Hasen şirketlere can suyu olacak

Faizsiz finansman modellerinden Karz-ı Hasen pek çok üreticinin ve tüccarın dikkatini çekiyor. Darboğaza giren şirketlere karşılıksız borç verilmesini öngören model, şu anda İran ve Pakistan gibi ülkelere başarıyla uygulanıyor.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:41
Karz-ı Hasen şirketlere can suyu olacak

 Buğra Kardan 

Firmaları faiz sarmalıdan koruyan finansman yöntemlerine ilgi yoğun. Bu yöntemlerden Karz-ı Hasen’le faizsiz veya kâr paysız likidite temin edilebiliyor. Böylelikle üreticiler ve tüccarlar rahatlıyor; konkordato ilanlarının, iflasların önüne geçiliyor.

Osmanlı geleneği

Karz-ı Hasen’e sivil toplum örgütleri (STÖ) duyarlı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bu çerçevede bir sandık oluşturdu. Dernek, sandık sayesinde üyelerinin maddi sıkıntılarını gideriyor. Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Osmanlı geleneği olan Karz-ı Hasen’i sürdürerek üyelerinin yardımlaşmalarının önünü açtıklarını dile getirdi. Projenin hayati önemde olduğuna işaret eden Kaan, “Karz-ı Hasen Sandığı firmaların maddi destek gereken durumlarda faiz sarmalından uzak durarak ihtiyaçlarını karşılamalarına imkân tanıması bakımından son derece kıymetli” değerlendirmesinde bulundu.

Amaç can suyu olmak

MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Bekir Sami Nalbant da dernek üyelerinin yardımlaşmalarına ve dayanışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. ‘Karz-ı Hasen’ tabirinin Kur’an-ı Kerim’de geçtiğini kaydeden Nalbantoğlu, “Buradan aldığımız ilhamla üyelerimizden para topluyor, küçülen ve daralan firmalarımıza yardımcı oluyoruz. Amacımız bu firmalarımıza can suyu olmak, rahat bir nefes aldırmak” dedi.

Uygulama yaygınlaştırılmalı

Karz-ı Hasen Sandığı gibi uygulamaların yaygınlaştırılması için hukuki adımlar atılmasını talep eden Nalbantoğlu, “Borç ihtiyacını karşılayan bu çözüm faizsiz ekonomiye de destek olacaktır. Bununla ilgili her türlü paylaşıma hazırız. Zaten üniversitelerle bu konuda ortak çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Nalbantoğlu, bu tür uygulamaların ekonomide paranın akışını hızlandırdığına dikkat çekerek, “Bu tür uygulamaların kurumlaştırılması halinde ekonomik durgunluklar daha kolay atlatılır” diye konuştu.

Başarılı örnekler çok

İran ve Pakistan’da olumlu sonuç veren Karz-ı Hasen uygulaması, Müslüman ülkelerin yakın takibinde. Uygulamayı karşılıksız yardım olarak tanımlayan ekonomistler, “Ticarette güvenin esas alınması, 10 bin ya da 100 bin liralık bir borcun karsız verilip vadelere yayılarak tahsil edilmesi ekonomide atılım getirecektir” görüşünde birleşiyor.

İslâmî mikrofinans programı devrede

Karz-ı Hasen’e dayalı İslâmî mikrofinans programını esas alan İslam İktisadî Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) faaliyetlerine başladı. Dernek, İslam iktisadının içselleştirilmesine yönelik faaliyetlerin artması ve başka kurumlara da örnek teşkil etmesini hedefliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:41
  1. Karz-ı Hasen
  2. sivil toplum örgütleri (STÖ)
  3. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  4. Osmanlı geleneği
  5. MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Bekir Sami Nalbant
  6. Kur’an-ı Kerim
  7. Karz-ı Hasen Sandığı
  8. İran
  9. Pakistan
  10. İslâmî mikrofinans programı
  11. İslam İktisadî Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR)

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