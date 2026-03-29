Kartpostallık görüntü! Kızılırmak Deltası’nda yılkı atları ortaya çıktı
Samsun’daki Kızılırmak Deltası’nda baharın gelişiyle birlikte meralarda yılkı atları yeniden görülmeye başladı...
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Samsun’daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharla birlikte bu kez yılkı atlarıyla dikkat çekti.
Yabani yaşama uyum sağladılar
Yıllar önce bölge halkı tarafından deltaya bırakılan ve zamanla yabani yaşam koşullarına uyum sağlayan atlar, baharın gelişiyle birlikte sürüye yeni katılan taylar ile birlikte dronla görüntülendi. Doğal güzellikleriyle öne çıkan deltada yılkı atları, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Özellikle sabahın erken saatleri ve gün batımında bölgeye gelen ziyaretçiler, yılkı atlarını doğal ortamlarında görüntülemek için yoğun çaba harcıyor.