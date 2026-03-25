  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğa
16
Yeniakit Publisher
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı
AA Giriş Tarihi:

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası'nda şimdi bahar zamanı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharın gelişiyle yeşilin tonlarına hakim olmaya başladı.

#1
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.

#2
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Sulak alanları 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

#3
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ender ya da nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındırmanın yanı sıra özellikle göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri yönünden büyük önem taşıyor.

#4
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Yörede baharın gelişiyle yayılış gösteren kızıl eğrelti otu (azolla filiculoides), deltadaki su yüzeylerini yer yer kızıla bürüdü.

#5
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan delta, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri konumunda.

#6
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Yılkı atları ve manda varlığıyla öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip deltada birkaç devenin de otladığını görmek mümkün. Bölge halkı tarafından yılın belirli döneminde deltaya salınan develerin varlığı, ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor.

#7
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

#8
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nden kareler…

#9
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nden kareler…

#10
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nden kareler…

#11
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nden kareler…

#12
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nden kareler…

#13
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nden kareler…

#14
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nden kareler…

#15
Foto - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nden kareler…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23