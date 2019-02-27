Karting sezonu İstanbul'da açılacak
- Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezon hafta sonu Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek 1. ayak yarışlarıyla başlayacak27 Şubat 2019 Çarşamba 10:23
ANKARA (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'da sezon 2-3 Mart tarihlerinde Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek 1. ayak yarışlarıyla start alacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından Tuzla Belediyesinin katkılarıyla 4 ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışlar 2 Mart Cumartesi günü başlayacak.
Ücretsiz izlenebilecek organizasyon, 3 Mart Pazar günü yapılacak yarışların ardından ödül töreniyle son bulacak.
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