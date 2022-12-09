Kartına para yüklemek isterken dolandırıldı! Bu yönteme dikkat!

İzmir'de toplu ulaşım kartına internet üzerinden yükleme yapan bazı vatandaşların banka hesaplarından para çekilmesi sonrası dolandırıldıklarının belirlenmesi, oltalama yöntemiyle dolandırıcılığı gündeme getirdi.

Mail adresine gönderilen cazip tekliflere tıklayarak başlayan, güvenilir kurumların sitelerine girildiğine inanılarak kimlik ve kredi kartı numaralarının yazılmasıyla gerçekleşen dolandırıcılık olayları, çoğunlukla bankadan gelen "hesaptan para çıkışı olduğu" mesajlarıyla açığa çıkıyor.

Bilişim uzmanları, interneti kullanırken dikkat edilecek birkaç noktayla birçok dolandırıcılık olayının önüne geçilebileceğine işaret ediyor.

Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi Hukuk Çalışma Grubu Genel Sekreteri Resul Göksoy, AA muhabirine, internet üzerinden yapılan dolandırıcılığın genellikle internet sitelerinin birebir kopyalanması suretiyle yapıldığını belirtti.

Bu yönteme "oltalama" saldırısı denildiğini aktaran Göksoy, "Burada kullanıcıların, girdikleri sayfanın gerçekten ulaşmak istedikleri sayfa ya da hizmet almak istedikleri sayfa olduğunu adres çubuğundan kontrol etmeleri önemli yoksa çok kolaylıkla yanılabilirler. Çünkü yayınlanan site gerçekteki sitenin aynısı olabilir ve çok kolaylıkla bu işlem yapılabilir." dedi.

Kötü amaçlı kişilerin kredi kartı bilgilerinin yanı sıra telefon, adres, e-posta ve TC kimlik bilgilerini de elde etmeye çalıştıklarını söyleyen Göksoy, dolandırıcılık yönteminin özellikle araç kiralama, turizm ve bankacılık sektörlerine ciddi zararlar verdiğini aktardı.

Resul Göksoy, sosyal medya hesapları üzerinden de dolandırıcılık yöntemlerinin yaygın olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yapmamız gereken ilk şey, adres çubuğunda yazan adrese dikkat etmek. Genellikle bu siteler, görünüşte aynı olsa da alan adlarının başına ya da sonuna bazı harflerin eklendiğini görürüz. Yine bizim girmek istediğimiz site, örneğin bir kamu kurumunun sitesiyse uzantısının 'gov' olması gerekir. Tarayıcıların 'girmek istediğiniz site güvenli değil, yine de devam etmek istiyor musunuz' gibi uyarıları olursa devam etmemek de önemli."