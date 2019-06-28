0553 313 94 23

Kartepe’de off-road heyecanında geri sayım başladı

Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenecek olan Off-Road Şenliği bu hafta sonu Maşukiye’de kapılarını yarışseverlere açıyor.

28 Haziran 2019 Cuma 10:49
Kartepe’de off-road heyecanında geri sayım başladı

Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenecek olan Off-Road Şenliği bu hafta sonu Maşukiye’de kapılarını yarışseverlere açıyor.


Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road Şenliği" 29-30 Haziran 2019 tarihleri arası Maşukiye’de 70 araç kıyasıya mücadele edecek. 10.00-18.00 arasında gerçekleşecek yarışlarda dereceye girenlere kupaları Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verilecek.


Motorsporları için Kartepe’nin birbirinden güzel ve heyecan verici parkurlara sahip olduğunu belirten Başkan Kocaman, "Hem sporu, hem de turizmi önemsiyoruz. Bu anlamda Kartepe’mizde kar kayağı, su kayağı, off -road, jeep safari, trekking, enduro, atv safari, motocros, oryantring, olta balıkçılığı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, tırmanma ralli yarışları, kampçılık, atletizm, paintball, fotoğraf safari, izcilik ve zipline yapılıyor. Kartepemize adrenalin sporlarını seven herkesi bekliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:49
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya..
    2. Aksa Doğal Gaz'dan, Tekerlekli..
    3. Hakkari’de şehit uğurlama töreni
    4. Kansızlık ve Demir Eksikliğine Karşı..
    5. Gram altın 262 lira seviyelerinde
    6. Kocaeli’de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye..
    7. Talas’ta zabıtadan market ve pazar..
    8. Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir..
    9. Kilis Belediyesi Asri Mezarlıkta fide..
    10. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    11. Adalet Bakanlığı personel alımı..
    12. “Her pedal bir umut” diyerek..
    13. Kilis 7 Aralık Üniversitesinden..
    14. (Özel) Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
    15. Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5..
    16. Moldova Ticaret Müsteşarı’ndan..
    17. Başkan Yaman’ın Ankara temasları
    18. (Özel) Yabani bademler milyonlar..
    19. Binası yıkılan kadın muhtar, açık..
    20. Aşırı kırmızı et tüketimi erken..
    21. Bilecik’te hac seminerleri devam ediyor
    22. “Bilecik’te Neler Yapılabilir” adlı..
    23. TRAKYA Yönetim Kurulu Malkara’da..
    24. Bayraklı’da hurdaya geçit yok
    25. Kabin basıncı düşen uçak sorunsuz indi
    26. Maduro’ya yeni darbe girişimi! ABD’nin..
    27. Asırlık’ Mezarlık Geleneği’ devam..
    28. Kartepe’de off-road heyecanında geri..
    29. Ankara'da düğmeye basıldı: Çok sayıda..
    30. Çukurca’da hain saldırı: 1 şehit
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!