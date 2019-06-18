0553 313 94 23

Kartepe’de heyecan dolu Off-Road şenliği

Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde hafta sonu Maşukiye’de düzenlenecek olan Off-Road Şenliği’nde heyecan zirve yapacak.

18 Haziran 2019 Salı 09:37
Kartepe’de heyecan dolu Off-Road şenliği

Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde hafta sonu Maşukiye’de düzenlenecek olan Off-Road Şenliği’nde heyecan zirve yapacak.



Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen “Kartepe Off-Road Şenliği” 29-30 Haziran 2019 tarihleri arası Maşukiye’de gerçekleştirilecek.Off-Road heyecanını yaşamak isteyen tüm yarış severler Kartepe Off-Road Şenliği’nde yeniden bir araya gelecek. Özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış severlere heyecanlı anlar yaşatacak. Adrenalin ve doğa tutkunlarının buluşması için büyük bir olanak sağlayacak şenlikte ziyaretçiler, yarışların ardından kamp da yapabilecekler.


Motorsporları için Kartepe’nin birbirinden güzel ve heyecan verici parkurlara sahip olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Hem sporu, hem de turizmi önemsiyoruz. Bu anlamda spor turizmi Kartepemizde yıllardır devam etmektedir. Bunu yaygınlaştırmak ve daha geniş kitlelere ulaştırarak ilçemizin marka değerini arttıracak çalışmalar yapacağız. Tüm adrenalin tutkunu yarış severleri bekliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:37
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Potada final serisi 6. maçla devam edecek
    1. Potada final serisi 6. maçla devam..
    2. Van merkezli rüşvet operasyonu: 15..
    3. Genç kız, metrelerce savrulup acı..
    4. (Özel) E-5’te kadın sürücüyü..
    5. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    6. Kayseri’de aşırı hız kaza getirdi: 1..
    7. AK Parti'den Mursi açıklaması
    8. (Özel) Çocuk hırsız 5 yaşındaki..
    9. Amasya’da uyuşturucu operasyonuna 3..
    10. (Özel) Türkiye’nin en büyük projesinde..
    11. Büyük buluşma sonrası kararsızlar..
    12. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    13. Babalar Günü, 3 etkinlikle kutlandı
    14. (Özel)Motosikleti çaldılar, sahibini..
    15. Yağmur sonrası yoğun temizlik
    16. Camiler çocuk sesiyle şenlendi
    17. Sayıştay: "Sayıştay raporlarında,..
    18. Sayıştay: "Raporlardaki önerilerden..
    19. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    20. “Havuz ve deniz göz enfeksiyonlara..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!