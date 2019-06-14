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Kartepe’de e-imza dönemi

imzaya geçiyor.

14 Haziran 2019 Cuma 10:16
Kartepe’de e-imza dönemi

imzaya geçiyor.


Kartepe Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yönetim Bilgi Sistemleri Projesi kapsamında ilk adımı attı. Belediyede işleri hızlandırmak ve zaman kaybını önlemek amacı ile uygulamaya koyduğu elektronik Evrak Belge Yönetim Sistemi (EBYS) eğitimleri belediye personeline verildi. EBYS uygulaması 18 Haziran’da kullanılmaya başlanacak. Cumhurbaşkanlığı talimatı İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen EBYS projesi için Kartepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışmalarını tamamladı. Hayata geçirilen projede eskimiş teknoloji yerine elektronik imza ile çalışacak yeni bir program devreye alınıyor. Program sayesinde belediye binlerce evrakın yönetimini elektronik ortamda yapacak.


EBYS sistemi hakkında Kartepe Belediyesi personeline, meclis salonunda eğitim verildi. Eğitimde EBYS projesinin kullanımı anlatıldı. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan e-Belediye Bilgi Sistemi tamamen ücretsizdir. EBYS 2011 yılından buyana Valilikler ve Kaymakamlıklarda kullanılıyor. EBYS hakkında bilgi veren Bilgi İşlem Müdürü Kerim Kandaz “Yeni evrak uygulaması internet bağlantısı olan her bilgisayardan çalıştırılabilecek. Çok basit ve kullanışlı bir ara yüze sahip program, aynı zamanda veri güvenliği açısından üst düzey özelliklere sahip, temel internet kullanıcısı bilgisine sahip herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilecek. Detaylı bir eğitime gerek kalmadan ekstra iş yükünü ortadan kaldıran bu uygulama sayesinde kağıt ortamından dijitale taşınan işler ile kırtasiye masrafı minimum seviyeye inecek ve işlemler hızlanacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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