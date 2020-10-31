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Aktüel Kartalkaya'ya kar yağdı
Aktüel

Kartalkaya'ya kar yağdı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:05:47 -
Kartalkaya'ya kar yağdı

BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'ya kar yağdı.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini gecenin ilerleyen saatlerinde kara bıraktı.

Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezinde bulunan pistlerin üzerini ince beyaz örtü kapladı.

Bölgede bulunan oteller ile otoparklardaki araçların üzerinde de kar birikintisi oluşurken, otel görevlileri araçlarının camındaki kar birikintisine tarih yazarak fotoğraf çekti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece ve yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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