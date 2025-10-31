Kartalkaya davasında karar açıklandı: 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

  • İSTANBUL
Gündem

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel faciasına ilişkin duruşma tamamlandı. Mahkeme heyeti bugünkü davada kararı açıkladı. 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 3'üncü duruşmasının4'ncü günü tamamlandı.

Duruşmaya saat 14.00'a kadar ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti sanıkların son sözlerini sorup, kararını açıkladı.

8 KİŞİYE MÜEBBET HAPİS

Otel sahibi dahil 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

BUGÜN DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Dosyaya yeni giren belgelere ilişkin otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül ile eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül ek savunmalarını yaptı. Ardından dün görülen duruşmada esasa ilişkin detaylı savunma vermeyen otel sahibi tutuklu Halit Ergül, tekrar savunma verdi.

'BEN İŞİMİ EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI KARIŞTIRMAZDIM'

Mahkemede esasa ilişkin savunmasını yapan tutuklu sanık Halit Ergül, "Kiracı olduğum bu otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak değişiklik yapmadım. Biz düzenli olarak denetleniyorduk. Aygaz bu olayda en büyük etken. Aygaz'ın en alt kademeden elemanları yargılanmakta. Yangın olayından sonra Türkiye'deki tüm otellerde gaz projelerini incelemeye başlamışlar. Bu eksiklikleri benim bilmem mümkün değildi. Kendi kendine sönebilecek bir yangın Aygaz yüzünden bu hale gelmiştir. Bizi can ve mal güvenliği bakımından denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eksiklikleri bildirmedi. Onların görmediği eksiklikleri benim görmem mümkün değildi. Keşke benim oteli de kapatsalardı da bunlar yaşanmasaydı. Ben diğer otelimde düğünlere izin vermiyordum. Havai fişek atılır da kuşlar ölür diye. Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Onlar sadece tatil için gelirlerdi. Ben böyle bir yangını, bu riskleri öngöremedim. Eğer böyle olacağını bilsem çocuklarımı, torunlarımı o otelde kaldırmazdım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, çok üzgünüm" dedi.

