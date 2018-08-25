Kartal'dan Karius mesajı

Fabricio Agosto Ramírez'i İngiliz ekip Fulham'a 6 milyon euro bonservisle satan Beşiktaş çıktığı kaleci arayışını noktaladı.

Siyah-beyazlılar aradığı kanı Liverpool'da buldu. Kulüpten yapılan açıklamada Liverpool'da forma giyen Alman kaleci Loris Karius'un kadroya katıldığı resmen duyuruldu.

Beşiktaş, dün Twitter kapak fotoğrafını "Come to Beşiktaş Loris Karius" yapmış ve taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Kara Kartal transferi de yine Twitter üzerinden duyurdu.