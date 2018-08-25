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Kartal'dan Karius mesajı

Fabri'nin Fulham'a satılmasıyla file bekçisi arayışına çıkan Beşiktaş Liverpool'un kalecisi Karius'u kadrosuna kattığını açıkladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:46
Kartal'dan Karius mesajı

Fabricio Agosto Ramírez'i İngiliz ekip Fulham'a 6 milyon euro bonservisle satan Beşiktaş çıktığı kaleci arayışını noktaladı. 

Siyah-beyazlılar aradığı kanı Liverpool'da buldu. Kulüpten yapılan açıklamada Liverpool'da forma giyen Alman kaleci Loris Karius'un kadroya katıldığı resmen duyuruldu.

Beşiktaş, dün Twitter kapak fotoğrafını "Come to Beşiktaş Loris Karius" yapmış ve taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Kara Kartal transferi de yine Twitter üzerinden duyurdu.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:46
  1. Beşiktaş

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