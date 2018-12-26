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Kartal'da yerinde dönüşüm yıkımları başladı

Kartal Belediyesi tarafından, 'Dönüşümde Kartal Modeli' ile yerinde dönüşüm çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen yıkım töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, dönüşüm konusunda bakanlığın kendilerini örnek gösterdiğini söyledi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:32
Kartal'da yerinde dönüşüm yıkımları başladı

Kartal Belediyesi’nin depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların depremlerde can ve mal kaybına neden olmaması için uyguladığı “Deprem ve Yerinde Dönüşüm Projesi” çerçevesinde konutlar yenilenmeye devam ediyor.

Yıkım töreniyle dönüşüm için ilk adım atıldı

İstanbul Kartal'da “Deprem ve Yerinde Dönüşüm” çalışmaları kapsamında bu kez Orhantepe Mahallesi Kampyolu Caddesi’nde yer alan 12 bin 540 ada 2 parsel üzerine kurulu 5’er kattan oluşan 4 bina ve toplam 80 bağımsız bölümden oluşan Eczacıbaşı Sitesi, yapılan yıkım töreniyle dönüşmek için ilk adımı attı.Törene Başkan Altınok Öz’ün yanı sıra mahalle ve site sakinleri katıldı.

“Dönüşüm konusunda bakanlık bizi örnek gösteriyor”

Yıkım töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz,“Türkiye’de kentsel dönüşümü Kartal Belediyesi’nden daha başarılı yapan bir belediye yok. Bu konuda hiç mütevazı olamayız. Bakanlık da bizi örnek gösteriyor. Bu noktaya gelmemizi sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Bu sitede acı ve tatlı çok hatıramız var”

Uzun yıllar Eczacıbaşı Sitesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Neslihan Mısırlıoğlu, "Bu eve geldiğimde kızım 1 ben de 35 yaşındaydım. Çocuklarım bu evde evlendi. Acı ve tatlı o kadar çok hatıramız var ki anlatamam. Binanın üçüncü katına kiracı olarak geldik ve sonra dördüncü bloktan daire aldık. Ama tabi ki geri dönüşümden memnunuz. Bu evler eski yapılar olduğu için tehlike arz ediyordu. Binamızda çatlaklar vardı. Çok şükür Allah bu günleri gösterdi” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:32
  1. İstanbul
  2. Kartal Belediyesi
  3. Deprem ve Yerinde Dönüşüm Projesi
  4. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz

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