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Yaşam Kartal'da uyuşturucu operasyonu
Yaşam

Kartal'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Kartal'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 17:16:00 -
Kartal'da uyuşturucu operasyonu

Türkiye genelinde bazı illerde uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Türk güvenlik güçleri operasyonlarda nokta atışı yapıyor.

İstanbul Kartal'da, 12 kilo 128 gram marihuana ele geçirilen evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yakacık Çarşı Mahallesi'ndeki bir adreste yapılan kontrolde içeriden yoğun şekilde narkotik madde kokusu geldiği tespit edildi.

Eve yapılan operasyonda, Ş.K. ve D.S gözaltına alındı. Aramalarda, 12 kilo 128 gram marihuana ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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