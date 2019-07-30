Kartal'da trafik kazası: 3 yaralı
Kartal'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.30 Temmuz 2019 Salı 16:57
Soğanlık Yeni Mahalle Balıkesir Caddesi'nde Dilara D. İdaresindeki otomobil, D-100 kara yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, bölünmüş yolda yolun karşı tarafına geçti. Otomobil, önce Akın B. idaresindeki otomobile, sonra Okan K. yönetimindeki servis minibüsüne çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri,Dilara D'nin idaresindeki araçta sıkışan bir yaralıyı kurtardı.
Kazada yaralanan sürücü Dilara D. ile aracındaki iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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