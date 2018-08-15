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Kartal’da servis şoförü aracının içinde vuruldu

İstanbul Kartal’da bir servis şoförü aracının içinde vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken servis şoförünü vuran adamın rahat tavrı dikkat çekti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:37
Kartal’da servis şoförü aracının içinde vuruldu

Olay, Kartal’da dün sabah erken saatlerde yaşandı. Servis şoförü Murat B.iddiaya hareket etmek üzere aracına bindi. Bu sırada yanına yaklaşan bir şüpheli aracın kapısını açıp, Murat B.’ye ateş etti. Olayın şoku ile neye uğradığına şaşıran Murat B., şüpheli şahsın rahat tavırlar ile olay yerinden uzaklaşmasının ardından yardım çağırmak için telefonuna sarıldı. Kendi imkanları ile hastaneye giden Murat B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, bacaklarından yaralandığı öğrenildi. 

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı dedektifler olayla ilgili inceleme başlatırken, olayda yaralanan Murat B.’nin karşı tarafı tanımadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

SERVİS ŞOFÖRÜNÜN VURULMA ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Murat B.’nin servis aracına bindiği, şüpheli şahsın gelip silahla yaraladıktan sonra rahat bir şekilde olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:37
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