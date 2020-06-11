Kartal’da normalleşme sürecinde de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı süreçte ilçe genelinde 3 milyon metrekareden fazla alanı dezenfekte ederken, normalleşme süreci kapsamında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, büyük bir özveri ile vatandaşın sağlığını korumaya yardımcı olmak amacıyla önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün alanında uzman ekipleri, normalleşme sürecinde de ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.



Nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, hastane, sağlık ocağı, eczane, iskele, çöp konteynerleri, okul gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanları ilaçlıyor. Normalleşme süreci kapsamında çocukların da ebeveynlerinin refakatinde dışarı çıkması ile birlikte özellikle park alanları ile vatandaşların yoğun kullandığı toplu taşıma alanları, ekiplerin sık sık ilaçladığı noktalar arasında bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Marmaray ve metro gibi komşularımızın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarımızın istasyon, durak ve alt geçitlerini, belirli periyotlarla dezenfekte ediyoruz. Bizler komşularımız için koruyucu önlemleri almaya çalışıyoruz, sizler de lütfen sosyal mesafeye dikkat ediniz." ifadelerini kullandı.







