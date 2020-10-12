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Aktüel Kartal'da metil alkolden zehirlenme
Aktüel

Kartal'da metil alkolden zehirlenme

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:50:24 -
Kartal'da metil alkolden zehirlenme

İSTANBUL (AA) - Kartal'da metil alkolden zehirlenme ve ölüm olayına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin metil alkolden 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesi olayla ilgili çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, söz konusu kişilere metil alkolü tedarik ettiği belirtilen A.O.İ, alkol satışının yapıldığı iş yerinin sahibi G.G ile iş yeri çalışanı Y.Ö gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Önceki gün Kartal Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetmişti. Aynı iş yerinden metil alkol alıp sahte içki yapıp içen Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K. de zehirlenmiş, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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