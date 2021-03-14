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Yerel Kartal'da kumar oynatılan iş yeri mühürlendi
Yerel

Kartal'da kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

İstanbul Kartal'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatıldığı belirlenen iş yeri mühürlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 14:31:00 - 2021-03-14 14:31:54
Kartal'da kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Soğanlık Yeni Mahalledeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine akşam belirtilen adrese baskın düzenledi.

Kıraathanede 10 kişinin bulunduğu, 4 kişinin de üzerinde 60 lira olan bir masa etrafında oyun oynadığı tespit edildi.

İçeride bulunan 10 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında işlem yapılırken, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca 36 bin 844 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri sahibi H.E. (46) hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Söz konusu iş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

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