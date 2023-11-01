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Yerel Kartal'da kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu
Yerel

Kartal'da kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-01 07:03:00 -
Kartal'da kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu

Kartal'da kırmızı ışıkta geçen sürücü, yan yoldan hareket eden bir araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 01.00 sırlarından İstanbul Kartal ilçesi, Turgut Özal Bulvarı, Cevizli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FRN 506 plakalı aracın sürücüsü hızlı bir şekilde seyir halindeyken kırımızı ışık ihlali yaparak, Piri Reis Caddesi'nden yeşil ışık yandığı sırada geçmeye çalışan N.A.'nın kullandığı 34 GNE 299 plakalı araca vurdu.

Vurmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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