THY - Kastamonu - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Kartal'da inanılmaz olay! Küçük kız kıl payı kurtuldu

İstanbul'un Kartal ilçesinde ailesiyle birlikte caddede yürürken bir binadan üzerine beton parçası düşen küçük kız ölümden son anda kurtuldu.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:26
Kartal'da inanılmaz olay! Küçük kız kıl payı kurtuldu

İstanbul Kartal’da 8 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında ailesiyle birlikte gezmeye çıkan küçük kız ve ailesi, hayatının şokunu yaşadı. Ailesiyle birlikte caddede yürüyen küçük kız oyun oynayarak ilerlediği sırada ailesine doğru dönerek beklemeye başladı. Nafiye Kıran ile oğlu Erbay Kıran küçük kızın yanına geldiğinde ise olanlar oldu. Yol kenarında bulunan bir binadan düşen duvar parçası adeta küçük kızı sıyırarak düştüğü yerde parçalandı.

KÜÇÜK KIZ KIL PAYI ÖLÜMDEN KURTULDU

Yaşanan görünmez kazada düşen duvar parçası nedeniyle küçük kız yere düşerek ağlamaya başladı. Erbay Kıran hemen yanında yaşanan olayda, tekrar beton düşer korkusuyla küçük kızı kucağına alıp yolun karşısına geçti. Ölümden adeta santimle kurtulan küçük kız hayatını şokunu yaşayarak uzun süre ağladı. Yaşanan olayın ardından küçük kızın ailesinin bina yetkililerinden davacı ve şikayetçi oldukları öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:26
  1. İstanbul
  2. Kartal
  3. küçük kız çocuğu
  4. kıl payı ölümden kurtuldu
  5. binadan beton parçası düştü
  6. inanılmaz olay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamuya KPSS ve KPSS'siz 12 bin 120 memur işçi alımı yapacak
    1. Kamuya KPSS ve KPSS'siz 12 bin 120..
    2. Hulusi Akar'dan uyardı: Felakete..
    3. Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi iptal..
    4. Yerli keskin nişancı tüfeği seri..
    5. EYT'liler emekli olabiliyor!
    6. Terör sevici ikiyüzlü Amerika..
    7. Toprağın 50 santimetre altından tarih..
    8. Şahi toplarının dökümhanesi turizme..
    9. Adana'da asker firarisi 'örümcek'..
    10. Bakan Bekir Pakdemirli Sudan..
    11. Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat
    12. Kırklareli'nde trafik kazası: 4 kişi..
    13. Toprağın 50 santimetre altından 2 bin..
    14. Üniversiteli öğrencilerden Türk..
    15. Küresel petrol arzı rekor seviyeye çıktı
    16. Yetkililer Salda Gölü'nde incelemeler..
    17. Süper Lig'de 5. haftanın perdesi..
    18. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    19. MİT böyle paketledi
    20. Eski eşinin attığı mesaj, polisi ve..
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."