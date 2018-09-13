Kartal'da inanılmaz olay! Küçük kız kıl payı kurtuldu
İstanbul'un Kartal ilçesinde ailesiyle birlikte caddede yürürken bir binadan üzerine beton parçası düşen küçük kız ölümden son anda kurtuldu.13 Eylül 2018 Perşembe 10:26
İstanbul Kartal’da 8 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında ailesiyle birlikte gezmeye çıkan küçük kız ve ailesi, hayatının şokunu yaşadı. Ailesiyle birlikte caddede yürüyen küçük kız oyun oynayarak ilerlediği sırada ailesine doğru dönerek beklemeye başladı. Nafiye Kıran ile oğlu Erbay Kıran küçük kızın yanına geldiğinde ise olanlar oldu. Yol kenarında bulunan bir binadan düşen duvar parçası adeta küçük kızı sıyırarak düştüğü yerde parçalandı.
KÜÇÜK KIZ KIL PAYI ÖLÜMDEN KURTULDU
Yaşanan görünmez kazada düşen duvar parçası nedeniyle küçük kız yere düşerek ağlamaya başladı. Erbay Kıran hemen yanında yaşanan olayda, tekrar beton düşer korkusuyla küçük kızı kucağına alıp yolun karşısına geçti. Ölümden adeta santimle kurtulan küçük kız hayatını şokunu yaşayarak uzun süre ağladı. Yaşanan olayın ardından küçük kızın ailesinin bina yetkililerinden davacı ve şikayetçi oldukları öğrenildi.
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